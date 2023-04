Imperia: riversamento fognario sul Caramagna, Zarbano "Serve una maggiore manutenzione in tutta la città"

"Sotto il vestito niente, anzi forse no!. E' anche vero che stucco e pittura fanno fare bella figura, ma quando i riflettori si accendono il calore, inevitabilmente li vanifica e appare il volto nella realtà con tutti i suoi difetti".

Interviene in questo modo il candidato a Sindaco della lista 'Imperia Senza Padroni', Luciano Zarbano, che prosegue: "La nostra filosofia è quella dell'ascolto, ma da quando ho iniziato il mio percorso forse è necessario abbinare un aspetto visivo. L'immagine di Imperia come città estetica emerge ogni giorno sempre di più. Il riversamento fognario avvenuto nel Rio Caramagna è solo l'ultimo esempio. Ho l'impressione di vedere una figura elegante che nel momento in cui si toglie la giacca presenta una camicia piena di macchie e quando si toglie la camicia presenta un intimo pieno di buchi e non solo... nei calzini. Mi viene da dire che a ogni inaugurazione corrisponde un'esplosione. Tra rete idrica colabrodo, problemi fognari, la situazione 'constatata' nel Rio Caramagna è assolutamente indecente, il quadro finale è deprimente. Oltre alla condizione sanitaria ci sono problemi olfattivi per cui in questo caso oltre a un vestito da copertina per lavori da poco terminati si può dire che non sia stato messo... il dopobarba".

"Così – termina Luciano Zarbano, alla vigilia di una nuova pirotecnica inaugurazione, ah già reinaugurazione, della pista ciclabile, i cittadini fanno i conti con problematiche dal peso specifico non indifferente. Impiego di disponibilità economiche per interventi che vengono 'fatti e rifatti', per utilizzare un siparietto tipico di 'Striscia la Notizia' e destinazione di risorse economiche per show presentativi con ricchi premi e cotillon di opere dall'impatto visivo quando la quotidianità è emergenza totale”.