Imperia Rinasce: "Materiali scadenti per il ponte tra Borgo Cappuccini e Borgo Foce, legno rovinato"

"Risale a poco più di un mese fa l’ennesimo taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo ponte tra Borgo Cappuccini e Borgo Foce. Ad oggi però il ponte presenta degli assi rovinati, probabilmente perché si sono utilizzati materiali scadenti. Questo episodio un po’ ricorda quello della pavimentazione dei portici, realizzata di recente, ma in cui già si trovano numerose piastrelle rotte o venate".

Interviene in questo modo 'Imperia Rinasce', commentando negativamente la situazione del ponte da poco inaugurato. "Siamo contrari alla politica del fare a tutti i costi - termina IR - senza l’attenzione necessaria per realizzare un buon lavoro. Bisogna prendersi cura della propria città: le elezioni del 14 e 15 maggio solo l’occasione per farlo!"