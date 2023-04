Elezioni amministrative Vallecrosia: Forza Italia sostiene il sindaco uscente Armando Biasi

A poche settimane dalla torna elettorale del 14 e del 15 maggio, Forza Italia e Azzurro Donna intervengono per annunciare il loro sostegno alla candidatura del sindaco uscente di Vallecrosia Armando Biasi.



Scrivono dal partito: “Vista la conferma del sindaco uscente della città di Vallecrosia, dell’impegno profuso durante il suo mandato e le numerose opere per la sua città, che hanno reso Vallecrosia una città completamente rinnovata, considerato molto disponibile e professionale, dedito all’ascolto dei cittadini, il partito Forza Italia dalla sede del coordinamento provinciale, in vista delle elezioni comunali che si terranno nella primavera 2023, ha espresso il convinto appoggio alla sua candidatura, in particolare sostenendo la candidatura di Valeria Cannazzaro della lista “Cittadini in Comune”, sostenuta da Milena Raco coordinatrice di Azzurro Donna - Forza Italia Ventimiglia, nella cornice di un’ampia coalizione che potrà dare seguito a quanto già messo in cantiere in questi cinque anni proficui per il Comune di Vallecrosia”.