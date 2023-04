Taglio del nastro per "Barrel on the beach" ad Arma di Taggia: ultimo giorno di prove, da domani via alle gare (foto e video)

Con il taglio del nastro apre ufficialmente i battenti la settima edizione di "Barrel on the beach" ad Arma di Taggia. La cerimonia si è svolta a ridosso del campo di gara realizzato sulla spiaggia dello stabilimento Vittoria Beach. Qui da domani prenderà il via la gara: 158 i partecipanti per il 'barrel racing open' e 41 per il 'pole bending open'. LE INTERVISTE



Presenti alla cerimonia Davide Baudino, l'organizzatore della manifestazione in qualità di presidente della ASD Curiosando in fattoria e l'amministrazione comunale di Taggia con il sindaco Mario Conio, accompagnato dagli assessori Laura Cane, Espedito Longobardi, Barbara Dumarte, Daniele Festa, Manuel Fichera e dal consigliere comunale Giancarlo Ceresola. Tra i presenti anche la consigliere regionale Chiara Cerri.

Oggi ultima giornata di prove (nella gallery fotografica) per i partecipanti in gara provenienti da tutta Italia. Nutrita anche la partecipazione dall'estero, in particolare da: Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Slovacchia, Belgio. Da domani via alle gare che proseguiranno fino a domenica 23 aprile. In palio un ricco montepremi: diverse migliaia di euro, oltre ad un'auto ed uno scooter.