Sanremo: tifosi del Basilea invadono la città, stasera gli svizzeri giocano a Nizza (Foto e Video)

Stasera si gioca a Nizza il match di ritorno dei quarti di finale di Conference League, tra i rossoneri locali e il Basilea. Moltissimi i tifosi svizzeri che sono comunque scesi in riviera per seguire la loro squadra, nonostante il divieto imposto dalle autorità francesi. Hanno atteso fino alle 12.30 circa al confine italo-francese di Ponte San Ludovico, fino a quando è arrivata la decisione delle autorità francesi di confermare il divieto di accesso dei tifosi svizzeri.

Sono circa 1.000 i supporters, sui 19 bus organizzati per la trasferta, parcheggiati nella zona di Pian di Nave insieme anche ad alcune macchine private. Avrebbero affermato di voler vedere la partita in televisione in quale che città italiana, prima di ripartire verso casa. Al momento a Sanremo la situazione è tranquilla e i tifosi si sono sparsi per la città. Improvvisata anche una Italia-Svizzera di calcio sul solettone di piazza Colombo

In tarda mattinata sono piombati a Sanremo dove, con i loro vessilli hanno parzialmente invaso il centro, transitando in via Matteotti intonando i cori di incitamento per la loro squadra. Al momento i pullman sono parcheggiati in piazzale Dapporto e i tifosi potrebbero seguire la partita nei bar, prima di ripartire per Basilea.

Da Nizza, intanto, viene confermato che alcuni gruppetti di tifosi del Basilea sono riusciti ad entrare in Francia (probabilmente da altri valichi) e, quindi, pur non potendo entrare allo stadio, seguiranno la partita dalla città francese. Altri, invece, sono stati fatti rientrare da Mentone, dove sono stati fermati mentre stavano andando verso Nizza in treno.