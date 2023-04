Imperia: lavori alla condotta del Roya 1, probabili disservizi nel capoluogo e nel dianese

Saranno eseguiti domani alcuni interventi di riparazione sulla condotta Roya 1, nella zona dell’argine sinistro del torrente Impero ad Imperia, nelle vicinanze dell'ex stabilimento Agnesi.

L'inizio dell'intervento è previsto per le 8, con la prosecuzione fino ad ultimazione dei lavori. Al momento Rivieracqua non riesce a prevede se sarà necessario, o meno, chiudere la condotta. Non è da escludre, quindi, la possibile sospensione dell'erogazione idrica nelle zone di: calata Cuneo e zona capitaneria di porto di Oneglia ad Imperia ma anche a: Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora (limitatamente alla frazione Rollo).

Al termine dei lavori, come sempre, potranno verificarsi fenomeni di torbidità dell'acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire.