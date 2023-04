Ventimiglia: giovedì prossimo chiusa al traffico un tratto della via Aurelia in corrispondenza della galleria 'Poggi'

Giovedì prossimo un tratto della via Aurelia a Ventimiglia sarà chiusa al traffico sino al mattino del giorno dopo. “Lo stop alla circolazione si rende necessario – spiegano dall’ANAS – per sistemare la segnaletica complementare e la rimozione dei paraspigoli in ferro all'interno della galleria ‘Poggi’ lungo la strada statale Via Aurelia nel comune di Ventimiglia. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale verrà chiusa dal km 689,600 al km 691,200, in entrambe le direzioni, dalle ore 21.30 di giovedì 20 aprile fino alle 5.30 del giorno successivo. Durante le ore di chiusura, il traffico veicolare verrà deviato lungo Corso Toscanini, all'interno del comune di Ventimiglia".