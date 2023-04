Investimento pedonale, questa mattina poco prima delle 10 in corso Matuzia, in corrispondenza del passaggio pedonale verso via Marinella.

Una donna di 57 anni è stata investita da un’auto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza di Sanremo Soccorso che l’ha trasportata in ospedale, in codice giallo di media gravità.

Il traffico ha subito lievi rallentamenti per consentire i soccorsi. Presenti sul posto gli agenti della Municipale.