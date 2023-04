Dolceacqua, Livio Rosolia partecipa al campionato mondiale della pizza (Foto)

Livio Rosolia della pizzeria Zero 81 a Dolceacqua parteciperà al campionato mondiale della pizza, che andrà in scena dal 18 al 20 aprile a Parma.

Una pizzeria del Borgo dei Doria prenderà, perciò, parte alle competizioni della più importante manifestazione dedicata ai professionisti della pizza, che quest’anno festeggia un traguardo notevole: i primi trent’anni di vita. “Parteciperò al Campionato Mondiale della Pizza a Parma" – racconta Livio Rosolia – ”Mercoledì gareggerò nella categoria della pizza napoletana STG, che significa ‘specialità tradizionale garantita’, e utilizzerò prodotti di prima qualità. La premiazione sarà il 20 aprile”.

Livio con la sua pizza napoletana Doc sfiderà pizzaioli professionisti per conquistare il titolo di campione del mondo. “Non è la prima volta che gareggio al campionato mondiale della pizza" - fa sapere il pizzaiolo - "Ho partecipato nel 2017 e nel 2018 e, in entrambe le occasioni, mi ero piazzato tra i primi 20 mentre nel 2019 tra i primi 10 poi, però, a causa del Covid non sono più andato”.