E’ stato convocato per venerdì prossimo alle 12.30, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio comunale di Taggia.

Il Consiglio comunale, dopo le comunicazioni del Sindaco, Mario Conio, è prevista l’introduzione di un articolo al regolamento per il canone unico patrimoniale dell’occupazione del suolo pubblico ed un altro punto che riguarda la rinegoziazione dei mutui in essere della Cassa Depositi e Prestiti.