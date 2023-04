A maggio Taggia ospiterà Meditaggiasca Expo Valle Argentina e Armea, per la decima edizione torna un famoso chef

Nei giorni scorsi sono terminati gli ultimi passaggi burocratici legati all'evento che vede fianco a fianco nell'organizzazione, il Comune di Taggia con l'Azienda Speciale della Camera di Commercio - Riviere di Liguria. Si tratta di uno degli eventi più attesi perchè in grado di coniugare il mondo della cucina con la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, quindi con un riflesso importante per tutto il territorio.

Dopo la giornata di pioggia vista l'anno scorso per il taglio del nastro, quest'anno l'organizzazione ha posticipato leggermente l'appuntamento, approdando così a maggio. Rimane invariata la location di questa decima edizione: tra via Soleri e piazza Cavour. Qui, nel centro storico di Taggia, ci sarà spazio per ospitare gli stand informativi e promozionali dei comuni, oltre allo spazio riservato alle aziende locali per la vendita dei prodotti. Non mancherà anche il momento dei cooking show nella struttura in piazza Cavour dove si darà anche ampio spazio alla cucina della tradizione locale.