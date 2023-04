Sanremo: vetri in frantumi e furti su cinque auto questa notte in via Legnano, ladri in azione alla Foce (Foto)

Raid ai danni di alcune auto, questa notte in via Legnano nel quartiere della Foce. Alcuni malviventi hanno rubato all’interno di tre mezzi (una Bmw,una Peugeot e una Fiat 500), dopo aver mandato in frantumi i vetri.

I malviventi, non contenti dei furti in via Legnano, sono andati avanti nella zona della Coop in corso Matuzia, rompendo i vetri di altri due mezzi, un van e un'auto, rubando al loro interno.

Del furto si sono accorti i proprietari delle auto solo questa mattina e ora sporgeranno denuncia. Ci si augura che qualche telecamera presente nella zona abbia ripreso l’accaduto per aiutare le indagini degli inquirenti.