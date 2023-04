Sanremo: ieri alla Villa Ormond l'assemblea dei soci dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Ieri mattina, alla Palestra del parco di Villa Ormond di Sanremo, si è svolta l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti ONLUS-ETS della sezione territoriale di Imperia.

Il Presidente sezionale Fabrizio D'Alessandro ha aperto l'Assise adempiendo ai primi dettami statutari proponendo come Presidente dell'Assemblea il savonese Andrea Bazzano, intervenuto sia in rappresentanza della sua sezione UICI di appartenenza che come Consigliere regionale della Liguria dell'Associazione, mentre come Vice-Presidente è stato proclamato il genovese, ma di origini sanremesi, Eugenio Saltarel.

Ultimata questa parte burocratica, il Presidente D'Alessandro, proprio per creare un clima allegro e festoso di questo importante appuntamento istituzionale, ha introdotto la scuola di ballo ASD Imperia Dance che, con la maestra Debora Paba, ha presentato l’esibizione di danza di alcune socie con problemi alla vista della provincia di Imperia. Infatti, grazie al progetto frutto del protocollo d’intesa tra il consiglio regionale FIDS ed il consiglio regionale UICI della Liguria, le ragazze si sono esibite in una coreografia di gruppo, esempio di quanto la danza sportiva sia uno sport inclusivo.

Dopo questa fase un po' insolita, è stata consegnata, anche se simbolicamente in quanto non presente per problemi personali, ma collegata a distanza, la medaglia delle "nozze d'oro con l'UICI" alla signora Margherita Bianco socia del Sodalizio da oltre cinquant'anni, prima della sezione di Torino mentre negli ultimi anni di quella di Imperia.

Proseguendo i lavori assembleari, è stata data lettura della corposa relazione morale consuntiva del 2022 nella quale il Presidente D'Alessandro ha riassunto, per conto del Consiglio sezionale, tutta l'attività e il lavoro svolto lo scorso anno dall'Associazione in favore dei propri Soci. Successivamente è stata letta la relazione della contabile amministrativa del Sodalizio sul bilancio finanziario 2022, dopo di che, sia la relazione morale che il rendiconto gestionale, lo stato patrimoniale e relazione di missione anno 2022, sono stati approvati all'unanimità dei Soci presenti.

Dopo alcune comunicazioni del Consiglio, qualche intervento di alcuni Soci nelle varie ed eventuali, l'Assemblea si è conclusa e la maggior parte dei presenti ha partecipato al pranzo sociale che si è svolto presso il ristorante Marinella di Sanremo. Concludendo, si è trattato di una positiva Assemblea, con una buona partecipazione di Soci i quali hanno anche approvato un documento da inviare alla Sede nazionale dell'Associazione affinchè venga ristabilito un po' di tranquillità ed equilibrio a livello nazionale dopo le vicissitudini che hanno portato alla sospensione del Presidente nazionale stesso.