“Ti racconto una storia, Vallecrosia la nostra città”: sala polivalente gremita per lo spettacolo degli alunni dell'Andrea Doria (Foto e video)

Sala Polivalente a Vallecrosia gremita per lo spettacolo degli alunni della classe 5^ B della scuola primaria 'Andrea Doria' che, ieri pomeriggio, hanno messo in scena: “Ti racconto una storia Vallecrosia. La nostra città”.

Un evento promosso dall’associazione ‘Le Cinque Torri’, in collaborazione con il comune di Vallecrosia. “Abbiamo organizzato questo evento perché è nel nostro Dna interessarci alle realtà di Vallecrosia” - spiega il presidente dell’associazione ‘Le Cinque Torri’ Maria Carla Aprosio - “Presentiamo questo progetto caldamente voluto da tutto il direttivo. Daremo una borsa di studio di mille euro alla scuola“.

“Quest'iniziativa è nata per far conoscere alla cittadinanza la storia di Vallecrosia. Com'era e com’è oggi“ - sottolinea il membro del direttivo e tesoriere, il cavaliere Ciro Mariella.

“I ragazzi, attraverso fonti visive e scritte dai documenti che riguardano la città, hanno iniziato a fare indagini. Attraverso vecchie foto hanno visto come i luoghi della città sono cambiati nel tempo. Altri spunti per arricchire la storia negli anni sono stati raccolti da incontri e confronti con personaggi storici della città o con esperti di storia locale” - spiegano le insegnanti dell’istituto Andrea Doria - “Abbiamo ripercorso la storia di personaggi che hanno fatto proprio la storia di Vallecrosia. Grazie all’associazione Le Cinque Torri e al Comune per la prima volta ci è stata data la possibilità di rendere pubblico il nostro progetto che dura da tre anni”.

Tra il pubblico erano presenti anche il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, il consigliere comunale Denis Perrone e i candidati sindaco di Vallecrosia Fabio Perri e Cristian Quesada.