Cantiere Area24 ad Arma di Taggia: numerose offerte per completare il parcheggio e la nuova strada

Ci sono ben 8 proposte per dare il via alla prima parte di lavori nel cantiere di Area24 ad Arma di Taggia. Erano quindici le ditte invitate a partecipare al bando di gara per procedura telematica aperto dal Comune di Taggia che dall'anno scorso è diventato proprietario.

Costo complessivo dei lavori 1.335.490,62 euro, di questi: poco più di 1 milione serviranno per i lavori di completamento del parcheggio interrato presso l’area ex stazione ferroviaria nel centro di Arma; poco più di 302mila euro, andranno per la nuova viabilità che collegherà via Sant'Erasmo con via Nazario Sauro, prendendo il posto della ciclabile. La nuova strada permetterà anche di collegare i sottoservizi legati al parcheggio. L'intervento andrà effettuato in 270 giorni, quasi nove mesi.

In questa prima fase della gara è stata verificata la documentazione presentata dalle ditte, per controllare il rispetto dei requisiti di legge. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per entrare nel vivo, attraverso l'apertura delle offerte economiche. L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, mediante il massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.