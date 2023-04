Sanremo: a una ditta di Napoli il servizio di manutenzione del verde, ribasso di 300mila euro l'anno

Il Comune di Sanremo ha affidato ad una ditta di Napoli il servizio di manutenzione del verde pubblico della città per due anni con un accordo che prevede l’eventuale rinnovo per altri due.

L’importo complessivo dell’appalto, riferito alla durata contrattuale dei primi due anni era di un milione e mezzo di euro l’anno, dei quali 1.417.900 per corrispettivo a canone (soggetto a ribasso), di cui 965.953 per costi di manodopera, 80.000 per forniture e servizi in economia, soggetti a ribasso e 36.676 per costi per la manodopera, 2..000 per oneri per la sicurezza. Il valore complessivo stimato dell’affidamento e esattamente di 2.999.801 euro.

L’aggiudicazione è avvenuta con la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e secondo i criteri e i parametri riportati dal disciplinare di gara. Sono state due le offerte pervenute al Comune e la ditta aggiudicataria è stata la ‘Flora Napoli Srl’ che ha sede nel capoluogo campano. Ha offerto un ribasso d’asta del 20,05%, pari a un importo complessivo di 1.197.571,48 più Iva. I due anni di contratto, quindi, avranno un valore massimo comprensivo di opzioni pari a 2.399.142 euro più Iva.

Per l’azienda ci sarà la possibilità di subappaltare: il servizio di manutenzione del verde, diserbo, VTA, potature, abbattimenti alberi e rimozione ceppaie, impianti di irrigazione, trasporto a rifiuto residui di lavorazione, noli a caldo ed attrezzature, trinciatura bordi stradali, manutenzione arredi urbani e giochi, al massimo nella misura del 50% delle prestazioni secondarie.