Progetto ‘Eccellenze in digitale’: iniziativa promossa da Unioncamere e Google per le imprese

Proseguono gli appuntamenti della nuova edizione di ‘Eccellenze in Digitale’, iniziativa nata dalla partnership tra Unioncamere e Google che, nel periodo 2020-2022, ha consentito di formare più di 43 mila persone attraverso mille seminari in tutta Italia.

Anche per la Camera di Commercio Riviere di Liguria (che realizza il progetto per le province di Imperia, La Spezia e Savona attraverso il proprio Punto Impresa Digitale) i risultati conseguiti nell’edizione precedente sono stati di assoluto rilievo, con oltre 3.200 utenti coinvolti. Il nuovo programma ‘Eccellenze in Digitale 2023-2024’ si propone di sostenere la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescere le proprie competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali come, ad esempio, la cyber-sicurezza.

Se la precedente edizione del progetto Eccellenze in digitale aveva aiutato le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie, la nuova edizione vuole ora fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo. Scopo degli incontri formativi, che si succederanno per tutto il 2023 sino agli inizi del 2024, è infatti fornire le competenze specifiche affinché l’uso corretto degli strumenti digitali supporti il sistema economico locale a restare competitivo, con particolare attenzione anche alla sicurezza e al contenimento dei costi. All’iniziativa possono partecipare tutti: imprenditori, dipendenti (da quest’anno anche pubblici), collaboratori, tirocinanti, studenti e anche le persone in cerca di occupazione.

Dopo il kick-off webinar del 4 aprile scorso, martedì prossimo dalle 10,30 alle 12,30 è in programma il modulo 2 sul tema “Presidiare il mercato on e off line: panoramica degli strumenti web e delle strategie da offline a online e viceversa” a cura di Carmine Nigro, digital strategist & trainer di Sicamera. Cosa vuol dire presidiare il web? Quali asset, canali e piattaforme intervengono in una strategia digital efficace? A questi interrogativi si darà una risposta nel corso del seminario che illustrerà i passaggi fondamentali per realizzare una strategia digitale e gli strumenti per costruire una presenza online efficace. In particolare, sarà proposto un focus specifico per presentare alcune strategie e strumenti particolari, come guidare gli utenti verso un negozio fisico attraverso i propri canali online o come utilizzare gli influencer, imparando a rintracciarli e a capire quali sono quelli più utili alla propria attività.

Questi gli altri appuntamenti in calendario:

- 27 aprile: “Il sito web: fondamenti per la creazione di un sito;

- 9 Maggio: “La SEO, fondamenti, aggiornamenti e novità (tech e content)”;

- 16 Maggio: “Social principali e altri social (facebook, instagram)”;

- 23 Maggio: “Strumenti per gestire gli utenti: CRM, messaging, mailing”.

Tutte le informazioni sul progetto e le modalità di iscrizione ai webinar sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla sezione Punto Impresa Digitale - Progetto Eccellenze in digitale (QUI).