Imperia: ridefinito l'assetto dirigenziale della Prefettura, nuovo vice Prefetto Rosa Abussi

Il Prefetto di Imperia ha ridefinito l’assetto dirigenziale dell’Ufficio Territoriale del Governo con il conferimento degli incarichi fiduciari di Vicario e di Capo di Gabinetto. L’incarico di Vicario del Prefetto (Coordinatore della Prefettura) è stato attribuito al Viceprefetto dott.ssa Rosa Abussi, valorizzandone così la notevole esperienza maturata, ad ampio spettro, negli anni.

Nel corso della sua carriera, infatti, la dott.ssa Abussi, coniugando professionalità e attento senso pratico, ha trattato i molteplici ambiti di competenza prefettizia, in particolare quello concernente l’ordine e la sicurezza pubblica, che, peraltro, continuerà a dirigere. E’ altresì Dirigente dell’area II della Prefettura, con il compito di assicurare il raccordo e la collaborazione con gli enti locali nonché le attività connesse alle consultazioni elettorali e referendarie.

Il posto di funzione di Capo di Gabinetto, invece, è stato conferito al Viceprefetto aggiunto dott.ssa Maria Grazia Pepe, tenuto conto della spiccata attitudine e del particolare impegno dimostrati nell’espletamento delle attività di competenza dell’Ufficio di Gabinetto, in qualità di Vice capo, negli ultimi mesi di assenza del titolare. La dr.ssa Pepe è altresì Dirigente dell’area III della Prefettura, con competenza in materia di sistema sanzionatorio amministrativo.

I predetti Dirigenti, inoltre, presiedono le due Commissioni Elettorali Circondariali della provincia: la dr.ssa Abussi la commissione del capoluogo, la dr.ssa Pepe la corrispondente di Sanremo. Infine, per definire, in modo completo, la squadra di lavoro del Prefetto, è stata già avviata la procedura per individuare, dopo 17 anni di assenza, il titolare del Servizio di Contabilità della Prefettura.