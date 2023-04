Imperia: il Prefetto Valerio Massim Romeo ha incontrato questa mattina i segretari provinciali dei sindacati

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha incontrato stamani i segretari provinciali della CGIL, Fulvio Fellegara, della CISL, Antonietta Pistocco e della UIL, Riccardo Ronca in rappresentanza della segretaria provinciale Milena Speranza.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, ha costituito un utile momento di conoscenza dei sindacati maggiormente rappresentativi, per la prosecuzione di un proficuo rapporto collaborativo istituzionale già in essere con la Prefettura di Imperia. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata su tematiche di maggiore interesse per la Provincia di Imperia in un quadro di condivise azioni tese a garantire ulteriori condizioni di sviluppo dell’economia e dei servizi della realtà imperiese.

In tale direzione, particolare attenzione è stata rivolta dalle organizzazioni sindacali alla prioritaria esigenza di attivare ogni iniziativa tesa al miglioramento delle infrastrutture viarie, in particolare l’autostrada A10 e della rete ferroviaria, ancora oggi in condizioni tali da rendere estremamente difficoltosi i collegamenti con il capoluogo. Da parte delle organizzazioni sindacali, infatti, tali esigenze sono state ritenute di estrema importanza poiché le evidenti criticità esistenti da tempo sulla rete autostradale e ferroviaria costituiscono una delle principali cause che determinano una forte limitazione alle iniziative di sviluppo economico e delle attività produttive della Provincia di Imperia. Sul punto, Prefetto e sindacati hanno convenuto sulla necessità di attivare tavoli di confronto con gli enti interessati per ricercare ogni possibile e urgente intervento atto a superare le suddette annose problematiche nell’interesse dell’economia imperiese.

Per quanto concerne i servizi, i sindacati hanno segnalato l’esistenza in ambito provinciale di diffusi deficit occupazionali, molto accentuati nel comparto sanità, dove si registra una significativa carenza di personale infermieristico specializzato e di operatori sanitari.

A tale riguardo è stata auspicata l’implementazione dei corsi universitari decentrati esistenti su Imperia, con particolare riguardo proprio alla formazione di personale sanitario, attese altresì le carenze che si manifestano non solo negli ospedali, ma anche presso le case di riposo per anziani.

A tale riguardo, il Prefetto Romeo ha comunicato ai rappresentanti sindacali che da parte del Magnifico Rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, c’è già la massima attenzione per il rafforzamento dei corsi universitari nonché ampia disponibilità dello stesso Rettore, manifestata al Prefetto, circa l’intendimento di dedicare maggiori e più ampie prospettive didattiche ai poli universitari di Imperia.

Anche quest’anno Prefettura e sindacati rinnoveranno il protocollo teso alla salvaguardia della salute dei lavoratori in particolare per le emergenze derivanti dalle situazioni climatiche di eccessivo calore, che si registrano durante la stagione estiva. In tale ambito è stata anche ravvisata l’opportunità di dedicare una particolare attenzione ai fenomeni climatici autunnali che spesso in questa Provincia determinano copiose e improvvise piogge che incidono, oltre sotto il profilo di possibili calamità naturali, anche su alcune tipologie di lavori quali ad esempio quelli connessi all’edilizia, con ripercussioni negative sui lavoratori.

Su tale aspetto Prefetto e sindacati hanno condiviso l’opportunità di esaminare la problematica prima del prossimo autunno in modo da individuare adeguate soluzioni a tutela dei lavoratori esposti.

L’incontro con le organizzazioni sindacali CISL, CGIL, UIL è stato molto proficuo e il Prefetto Romeo ha ringraziato le organizzazioni sindacali per la disponibilità dimostrata nei confronti della Istituzione Prefettizia.