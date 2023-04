Imperia: estratti i premi della lotteria del Lions 'La Torre', con i fondi una vettura andrà alla Lilt

Si è svolto ieri in Biblioteca ad Imperia, alla presenza di un funzionario dell’ufficio commercio del Comune, il sorteggio della lotteria organizzata dal Lions Club Imperia 'La Torre' allo scopo di raccogliere fondi per donare un’autovettura alla LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L’auto, di cui la LILT aveva estremo bisogno, sarà utilizzata per il trasporto gratuito di ammalati che devono sottoporsi alle terapie in luoghi lontani dalla loro abitazione, luoghi che non sono in grado di raggiungere autonomamente.

Il sorteggio ha dato questi risultati: il primo premio, consistente in una crociera nel Mediterraneo per due persone, è stato vinto dal biglietto numero 2302. Il secondo premio (Smartphone ZTE Blade A51 offerto da L&D Communication) è andato al biglietto 4865. Il Terzo premio (orologio offerto da orologeria Dalmasso) è stato appannaggio del numero 18458.

Il quarto estratto, n. 14383 si è aggiundicato un cesto di prodotti tipici F.lli Carli. Quinto premio (borsa da donna Endorfine) al n. 4140. Sesto (cesto prodotti tipici F.lli Martini) al n. 11678. Settimo (telefono Senior SAIET Scudo 3 della L&D Communication) il biglietto 13479. Ottavo (cena per due al Veliero) il n. 16217. Nono (buono carburante Stazione Orengo di Diano Marina) è il 6662. Decimo (buono spesa libreria Mondadori) il 7058. Undicesimo (Power Bank SBS di L&D Communication) il 2653.

I vincitori potranno ritirare i premi sia presso il Presidente del Club Lions Imperia La Torre, Fabio Garibbo (Telefono 335.6375676) sia presso il Segretario Andrea Landolfi (339.3267300) . L’auto, una Fiat Panda, sarà consegnata alla LILT nei prossimi giorni.