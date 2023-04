Enrique Balbontin dei Pirati dei Carruggi ospite al microfono di Radio Onda Ligure 101

In vista dello spettacolo dei Pirati dei Carruggi in programma domani al Teatro Ariston, questa mattina il comico Enrique Balbontin interverrà su Radio Onda Ligure 101.

Crisi energetica, recessione, lo scacchiere internazionale vacilla: con lo show "Con calma e per piacere" i Pirati dei Caruggi si prefiggono di alleviare la difficile situazione globale con l’infallibile panacea della risata. Dopo il grande successo e gli straordinari sold out degli spettacoli estivi, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin tornano con nuove gag, nuove canzoni, nuovi personaggi. Insomma: i Pirati s’inventano di tutto pur di non lavorare.