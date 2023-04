EuroBrico.com, il punto di riferimento per bricolage, Fai-Da-Te e home improvement con oltre 40.000 alternative

Quanti sono alla ricerca di articoli per bricolage e Fai-Da-Te, prodotti per manutenzione e soluzioni d’arredo dedicate agli spazi interni ed esterni della casa trovano in EuroBrico (www.eurobrico.com) la soluzione perfetta. L’e-commerce italiano dispone di un’ampia proposta, in cui figurano oltre 40.000 alternative. All’esperienza d’acquisto online si affiancano più di 25 punti vendita fisici e a disposizione dell’utente è attiva un’assistenza dedicata, fornita da operatori esperti.

Il catalogo del negozio digitale è ampio e regolarmente aggiornato. I prodotti sono espressione dei marchi più autorevoli e apprezzati del settore. Possiamo ricordare, tra gli altri, Bosch, Castrol, Cat, Daikin, Einhell, Femi, Honda, Makita, Philips, Telwin e Stanley.

Per quanto riguarda gli articoli, invece, è semplice individuare spaccalegna, elettroutensili come fresatrici, lucidatrici e seghe circolari, ferramenta, macchine da officina, accessori per automobili, moto e bici, nonché abbigliamento da lavoro e calzature antinfortunistiche.

Disponibili, inoltre, soluzioni d’arredo per la casa, quali letti, cassettiere, scarpiere, comodini e articoli dedicati all’allestimento del giardino. Alcuni esempi? Salottini da esterno, barbecue, ombrelloni o tende da sole.

Il servizio di customer care, formato da un team di esperti qualificati, è sempre pronto ad affiancare il cliente, sia nella fase di selezione che nel post-vendita. È raggiungibile tramite chat online o numero telefonico. Inoltre, per scoprire tutte le novità che riguardano il settore del bricolage e trovare interessanti spunti creativi è possibile consultare il Blog di EuroBrico.

A ciò si aggiunge il servizio “Prenotazione della Chiamata”: Eurobrico consente di fissare un appuntamento telefonico con gli esperti dell’azienda nell’orario e nel giorno desiderato dal cliente.

Le spedizioni sono celeri, oltre il 97% di esse si verifica in appena 24/48 ore. I prodotti sono protetti da imballi resistenti, al fine di scongiurare spiacevoli imprevisti. Anche i pagamenti online sono caratterizzati dalla massima sicurezza. Le modalità tra cui l’utente può scegliere sono carte di credito, PayPal, bonifico bancario, Google Pay, Scalapay e Apple Pay.

In oltre trent’anni di storia, lo store ha tagliato importanti traguardi. Per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato, infatti, il 2° posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, classifica di eccellenze stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), insieme al suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza.

Senza dimenticare, infine, che la proposta di EuroBrico, oltre che dall’e-commerce, è accessibile anche presso più di 25 punti vendita e 25 pick up point. Non è quindi un caso se l’azienda italiana si è affermata come un autentico punto di riferimento nel campo di Fai-Da-Te, bricolage, giardinaggio e home improvement.