Eseguita l'autopsia sulla donna uccisa dal rottweiler a Soldano: i funerali saranno celebrati sabato alle 14

Dovrebbero essere celebrati sabato i funerali di Patrizia La Marca, la 53enne di Ventimiglia morta per le gravi ferite riportate a seguito dell’aggressione di ‘Ramon’, il rottweiler del fratello, dal quale si era recata nelle campagne di Soldano, per dargli da mangiare.

Le risultanze dell’autopsia hanno confermato che le ferite sono state procurate dal cane e ora è stato dato il nulla osta per poter celebrare i funerali, che saranno celebrati sabato prossimo alle 14 nella chiesa di Sant'Agostino a Ventimgilia.

Per il momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati, ma i magistrati ritengono un atto doveroso capire come la donna è morta. E non solo, la procura per rispondere ai numerosi interrogativi che avvolgono questa vicenda ha chiesto ai carabinieri che sono intervenuti maggiori approfondimenti, quali rilievi e fotografie.

Secondo quanto ipotizzato sinora, all’arrivo della donna il rottweiler era chiuso in una gabbia. Quando la 53enne l’ha aperta per farlo uscire, come era solita fare quando il fratello era assente, le si è scagliato contro gettandola a terra e poi ferendola a morte.