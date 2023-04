Sanremo: Cardiologia dell’ospedale ‘Borea’, una vera eccellenza. I ringraziamenti di un lettore

Un nostro lettore, Bruno Giordano, ci ha scritto per ringraziare il reparto di Cardiologia dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo:

“Sono stato ricoverato per sette giorni nel Reparto di Cardiologia ed ho scoperto una vera perla nel grande mare che ci circonda di poco. Ho trovato medici di grande professionalità, disponibilità e cortesia ed altrettanta qualità l’ho riscontrata tra il personale infermieristico e Oss. Una vera eccellenza che voglio sperare venga salvaguardata nel nostro ospedale. Con l’occasione esprimo a tutto il personale del reparto Cardiologia, un plauso per come svolge con dedizione il proprio lavoro ed un sincero ringraziamento per le attenzioni di cui anch’io ho goduto durante il mio ricovero. Un grazie particolare lo dedico:

· al dottor Ferrari ed alla sua equipe di Sala Operatoria per l’eccellente intervento eseguito su di me;

· alla gentile dottoressa Sara Tartaglione che già in Pronto Soccorso ha individuato la gravità del mio stato, ha provveduto con prontezza alle necessarie prime terapie, e mi ha poi anche seguito nella fase di dismissione. Grazie ancora a tutti”.