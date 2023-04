Sanremo: al Casinò tanti studenti per il convegno dei Lions sulle 'allerte' nella nostra provincia (Foto e Video)

Teatro dell’opera al Casinò pieno soprattutto di studenti, questa mattina per il convegno sul service ‘Mission Alert Team’ dei Lions, che si aggiunge alle tante attività che i Lions svolgono gratuitamente in favore di tutti.

I recenti avvenimenti (alluvione in val Roya, inquinamento delle falde acquifere a Taggia e Sanremo, incendi boschivi delle nostre valli e le forti mareggiate) hanno portato i Lions ad attivarsi per porre in evidenza l'Allerta, l'attenzione alle situazioni di possibili pericoli naturali a volte provocati dall'attività umana.

Il protocollo d’intesa siglato fra il Dipartimento della Protezione Civile, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, il Ministero dell'Interno ed il Multidistretto Lions 108 Italy individua i settori di intervento dei Lions, diffusi capillarmente sul territorio. Tra questi: la diffusione della conoscenza delle tematiche di Protezione civile, lo studio ed identificazione dei rischi e individuazione delle cause di possibili eventi calamitosi, la rilevazione e segnalazione alle competenti autorità di fenomeni di interesse per la Protezione civile, la collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per le attività di formazione, istruzione e informazione di cittadini e di operatori e di studenti, coinvolgendoli ad essere loro stessi i referenti verso le proprie famiglie nell'informare sui piani di sicurezza e le misure da adottare in caso di calamità.

Il convegno è stato organizzato dai Lions Club della Zona 4° (Imperia Host, Imperia la Torre, Nava Alpi Marittime, Diano Marina Host, Riva Santo Stefano Golfo delle Torri) e i Lions Club della Zona 4b (Arma e Taggia, Sanremo Host, Sanremo Matutia, Bordighera Capo Nero Host, Bordighera Otto Luoghi e Ventimiglia) del Distretto 108 Ia3.

I relatori hanno evidenziano i ‘Piani di Emergenza Comunali’ delle città di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, le attività di Protezione Civile, le problematiche connesse alla deforestazione, all’erosione delle coste, al dissesto idrogeologico e gli eventi meteorologici. All’inizio del convegno il video messaggio dell’Assessore Regionale Giampedrone mentre, per il Comune di Sanremo, era presente l’Assessore Silvana Ormea.

Hanno parlato al pubblico: il Governatore Claudio Sabattini e dei vice Oscar Bielli e Vincenzo Benza. Quindi il referente nazionale ‘Alert’ Gianni Castellani, a Barbara Provera (Presidente Distrettuale LEO - Distretto 108 Ia3) e Ivano Rebaudo. Sono state portate all’attenzione del pubblico le relazioni dell’Ing. Gianni Castellani, dell’Ing. Stefano Vergante, di Simone Pittaluga del CNR, Tommaso Buschiazzo, dei geologi Massimo Spano e Claudio Geranio. Quindi Simone Ottonello (architetto paesaggista), Colonnello Franco Bonechi (Comandante Provinciale Carabinieri Forestali), Gianni Rebaudo (OD Coordinatore Area Ambiente), Francesca Notari (Biologa). Al termine ha parlato anche il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Amedeo Pappalardo.