Sanremo: guasto alla rete idrica, Liceo Cassini senz'acqua e dirigente costretta a mandare a casa gli studenti

Rubinetti a secco e alunni mandati a casa, questa mattina al Liceo Cassini di Sanremo. Un problema al sistema di distribuzione del prezioso liquido si è registrato già all’inizio della mattinata e la dirigenza dello storico istituto matuziano di corso Cavallotti, ha immediatamente informato Rivieracqua.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’azienda che hanno cercato il guasto, ma non sono riusciti a ripristinare subito il servizio. Verso le 11, una volta conclamato il problema, la dirigente del ‘Cassini’ ha emanato la circolare di stop alle lezioni, mandando a casa gli alunni.

Regolari, invece, le lezioni per gli studenti del plesso di Villa Magnolie, la sede distaccata del Liceo. Ora la dirigenza dell’istituto è in attesa di notizie da Rivieracqua per capire se il servizio ritornerà entro domani, altrimenti sarà costretta ad annullare anche le lezioni di domani e a tenere la scuola chiusa ancora per un giorno.