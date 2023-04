Raccolta differenziata, Morabito: “Finanziamento Pnrr per Camporosso, ringrazio l'Amministrazione Biasi e l'assessore Fazzari per l'impegno“

Oltre 5 milioni di euro è la somma che si sono aggiudicati i comuni di Vallecrosia, Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, Pigna, San Biagio della Cima, Soldano, Bordighera, Vallebona e Ospedaletti per le ecoisole per la raccolta differenziata grazie ad un bando Pnrr. “Un’opportunità che l’Amministrazione Biasi è riuscita a cogliere partecipando alla linea 'A' del bando Pnrr finalizzata al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Anche Camporosso, quando ero vicesindaco, ha aderito in forma associativa con gli altri comuni" - fa sapere l'ex vicesindaco di Camporosso Maurizio Morabito - "È stato, perciò, un lavoro di sinergia tra comuni, in cui ho creduto molto, portato avanti, in primis, dall’assessore di Vallecrosia Antonino Fazzari che desidero ringraziare per l’impegno che ha messo nel cercare il bando Pnrr. Ci tengo, inoltre, a ringraziare l’Amministrazione Biasi per aver messo a disposizione i suoi tecnici per portare a termine la pratica. È merito loro se Camporosso riceverà il finanziamento Pnrr”.

“Il finanziamento potrà incrementare e migliorare il servizio di raccolta differenziata di Camporosso - sottolinea Morabito - con 1 ecoisola per frazioni, con 19 ecoisole di piccole dimensioni, con 26 impianti di videosorveglianza a 4 telecamere, con 3 miniecoisole per le spiagge, con 9 raccoglitori di oli esausti, con 3000 contenitori di olio esausto RFID, con 50 cestini per le deiezioni canine, 50 cestini a 4 frazioni, 2 raccoglitori medicinali, 9 raccoglitori per le pile, un RVM e un drone che sarà affidato alla polizia locale per servizi di monitoraggio finalizzati alla lotta contro gli abbandoni di rifiuti e la possibile creazione di discariche abusive sul territorio comunale”.

“Mi aspettavo che il sindaco Gibelli ringraziasse personalmente il comune di Vallecrosia per questo finanziamento ma siccome, probabilmente, prende ordini dal Pd, visto che in questo momento il suo segretario provinciale Cristian Quesada è candidato sindaco a Vallecrosia, forse gli avranno ‘ordinato’ di non fare ringraziamenti per non elogiare l’Amministrazione Biasi“ - dichiara Morabito.