Pieve di Teco: il Prof. Pira raccoglie il passo indietro di Alessandri e Brunengo e si candida a Sindaco

“Ho preso atto della rinuncia di Renzo Brunengo e Alessandro Alessandri alla candidatura per le prossime elezioni comunali, come avevo richiesto per offrire la mia disponibilità alla carica di Sindaco, espressione di una lista condivisa”.

Sono le parole del Prof. Enrico Pira che, nel corso dei giorni a cavallo di Pasqua e Pasquetta, aveva chiesto un passo indietro ai due schieramenti da tempo contrapposti, per presentare una sua candidatura ‘unica’ in rappresentanza di tutti i pievesi, alle prossime elezioni Amministrative. “Ringrazio sentitamente per questa scelta – prosegue Pira - sicuramente sofferta, dato il loro coinvolgimento nel corso degli anni nella gestione amministrativa della città”.

Da oggi stesso Pira ha confermato che inizierà a lavorare alla composizione della squadra amministrativa per la presentazione della lista: “Cercherò di formare un gruppo - termina - che, a mio giudizio, possa interpretare i bisogni e le richieste della nostra comunità”.