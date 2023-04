Elezioni a Ventimiglia: presidio in frontiera per Fratelli d'Italia con il candidato sindaco Di Muro

Stamane in prossimità della frontiera con la Francia, Fratelli d’Italia ha effettuato un presidio. Erano presenti il Sen. Gianni Berrino ed il candidato sindaco a Ventimiglia, Flavio Di Muro. Insieme a loro alcuni esponenti del partito, candidati alle elezioni comunali della città di confine.



"La campagna elettorale di Fdi si fa anche sul primo metro di territorio italiano e quindi di Ventimiglia: la città messa in ginocchio dall’enorme numero di migranti che transitano, cercando di varcare la frontiera con la Francia o che da essa vengono respinti, segnano profondamente la vita è lo sviluppo della città" - sottolineano da Fratelli d'Italia.



"Siamo certi che il problema migranti si possa risolvere solo con l’aiuto della Comunità Europea. - aggiungono - In ogni caso il problema è al centro dell’attenzione del premier Meloni, a cui va il nostro grazie per il suo impegno e per cercare la miglior soluzione".



I candidati presenti hanno, inoltre, ringraziato il Senatore Berrino per l’impegno profuso in favore dei lavoratori frontalieri: per avere depositato un disegno di legge sul telelavoro per i lavoratori frontalieri a Monaco. La misura in questi giorni andrà in discussione in Commissione al Senato.