Sanremo: caduta calcinacci in via Matteotti, posizionati ponteggi per far riaprire i negozi

Entro la mattinata a Sanremo riapriranno i quattro negozi di via Matteotti chiusi da ieri per la caduta di numerosi calcinacci dal tetto di una palazzina. Già ieri nel tardo pomeriggio era stata riaperta una corsia pedonale e garantito l'accesso al portone di ingresso dell'edificio mentre le attività commerciali erano state chiuse a scopo precauzionale.

Ieri per fortuna non si sono registrati feriti nonostante la presenza di tantissime persone in transito nella centralissima via del centro. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area mentre gli agenti della Municipale hanno transennato la zona sottostante a dove si è verificata la caduta di calcinacci.

Questa mattina la ditta Edil Marra ha sistemato i ponteggi a ridosso dei negozi. In questo modo sarà possibile far riaprire le attività in sicurezza. La seconda fase dell'intervento prevede l'utilizzo della piattaforma area per raggiungere l'area del distacco, effettuare un sopralluogo per valutare se ci possano essere ulteriori pezzi a rischio caduta e poi intervenire per ripristinare la facciata.