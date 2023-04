Sanremo: ambulanza della Croce Rossa contro un muretto in corso Marconi, due feriti lievi (Foto)

Grave incidente stradale, questa mattina poco prima delle 10 in corso Marconi a Sanremo, nel quale è stata sfortunata protagonista un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera che stava trasportando un paziente da Ventimiglia all’ospedale di Sanremo.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale che hanno rilevato l’incidente, il conducente del mezzo di soccorso avrebbe dovuto compiere una manovra per evitare una Mercedes che stava svoltando. Per questo l’ambulanza è poi finita contro un muretto.

Fortunatamente il conducente dell’ambulanza non ha riportato ferite, anche grazie all’esplosione dell’airbag all’interno del mezzo. Qualche lieve contusione, invece, per il secondo milite che era nel retro con il paziente che sta bene ed è stato già portato con un’altra ambulanza in ospedale. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.