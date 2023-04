Bordighera, palestra 'Conrieri' vandalizzata: nel video si vede una persona (Foto)

Potrebbe essere stato uno solo il vandalo che, nella notte tra sabato e domenica, ha provocato danni alla palestra ‘Conrieri’ di Bordighera (QUI). Nelle immagini del sistema delle telecamere a circuito chiuso dell’impianto, al vaglio della polizia municipale che sta svolgendo le indagini, si vede una persona entrare ma non è escluso che fuori possa esserci stato qualcun altro.

Il vandalo ha rotto una porta di ingresso e, una volta all’interno, ha distrutto un paio di sedie e svuotato uno degli estintori sul linoleum della palestra, utilizzata dagli studenti e da alcune società sportive. Fortunatamente nessuna delle altre strutture o dei materiali presenti sono stati oggetto di danni.

Da questa mattina il Comune ha iniziato la pulizia per far trovare pronta la palestra agli studenti e alle società sportive, in occasione delle lezioni e degli allenamenti. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere per dare un volto e un nome al vandalo, al quale ovviamente sarà addebitata la spesa che il Comune sosterrà per la pulizia. La palestra riaprirà giovedì.