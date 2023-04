A fuoco un tetto a Perinaldo: intervento dei pompieri, casa disabitata e bonifica in corso

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nel primo pomeriggio per due incendi distinti. Nel primo caso, alle 14.30 un rogo ha colpito per cause ancora in via d’accertamento il tetto di un’abitazione a Perinaldo.

Nel secondo, invece, alle 15 si è registrato il principio di incendio su un terrazzo di via Dante Alighieri a Sanremo. A Perinaldo l’incendio è stato spento ma i pompieri sono ancora sul posto per bonificare la zona. La casa era disabitata e non si sono registrati feriti o evacuati.

Sul terrazzo della città dei fiori le fiamme sono state spente rapidamente.