Sanremo: fioriera di piazza Cesare Battisti presa per un bidone dell'immondizia (Foto)

Una fioriera nuova di zecca che, a breve sarà riempita da fiori e piante, invasa da rifiuti gettati da residenti e turisti, come se si trattasse di un bidone dell’immondizia.

Si trova nella zona che, dalle scalette di piazza Cesare Battisti, porta al sovrastante corso Imperatrice e quindi al Casinò.

Tra l’altro, non essendo un contenitore per rifiuti ‘naturalmente’ nessuna la svuota. Sarebbe importante un intervento, prima di pulizia e poi dell’ufficio giardini, per evitare il reiterarsi del fatto.