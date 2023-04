Pieve di Teco: l'appello dell'opposizione e di molti pievesi per andare uniti alle prossime elezioni Amministrative

“L'aspettativa della gran parte dei concittadini di Pieve di Teco è di riuscire, tutti insieme, a dare ordine ad una lista che rappresenti tutte le componenti che, mettendosi insieme, diano visibilità dalla volontà di superare divisioni in nome del bene della comunità tutta. In questa operazione, è noto a tanti, vi sono persone qualificate e competenti, che sarebbero disponibili a legare il loro nome per impegno per dare corpo alle aspettative dichiarate da molti”.

E’ questo il testo di un appello, sottoscritto e firmato da molti pievesi, che deriva dalla convinzione che solo insieme è possibile dare slancio alla Pieve di oggi e del futuro, alle sue frazioni, per uno sviluppo che è necessario programmare con tutte le migliori risorse umane disponibili a un impegno diretto, fuori da ogni partigianeria.

“L’appello – dicono i consiglieri di ‘Pieve bene comune’ - è il segno evidente che molti vorrebbero che si arrivasse alle prossime elezioni comunali con una lista condivisa. Il paese è piccolo, serve unità di intenti, non divisioni. Anche noi abbiamo sottoscritto con convinzione questo appello, perchè è per il bene del paese e questo vogliamo con tutte le nostre forze. A chi sta a cuore che il paese progredisca e migliori non può che condividere. Non sono parole a vuoto queste, perchè dalla condivisione, dall’essere uniti, dal lavorare per obiettivi comuni, con una amministrazione comunale fortemente qualificata, si otterrebbero grandi risultati, tangibili da tutti i cittadini. Noi questo vogliamo”.

“Siamo convinti – prosegue la petizione - che devono essere superate tutte le personalizzazioni, ma che tutti ci si metta a lavorare e impegnarsi per obiettivi che solo insieme sarà possibile raggiungere, perchè tutti ci si possa sentire gratificati per un passo Importante che deve attraversare indistintamente !e incomprensioni di oggi. Per questo è opportuno, forse anche indispensabile, che ci possa essere a guidare questo processo chi sappia rappresentare indistintamente tutta la comunità, fuori da contrapposizioni che, tutti ne siamo convinti, non portano a nulla di buono; è una disponibilità che è stata dichiarata proprio nella logica di togliere ogni contrapposizione”.