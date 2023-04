Donna azzannata e uccisa da un rottweiler a Soldano: il commento del Consigliere sanremese Bellini

“Il grave fatto accaduto a Soldano, dove una donna è stata assalita e uccisa da un rotweiler, pone diversi interrogativi riguardo una corretta gestione dell’animale avente una eventuale indole aggressiva. Il comportamento di questa povera donna al suo cospetto e le condizioni generali nelle quali il cane era tenuto”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di Sanremo, Umberto Bellini, che commenta la drammatica vicenda. “C’è però una certezza che, secondo me, ha senz'altro accentuato tutti gli aspetti sopra evidenziati: la catena alla quale il cane era costretto, una disdicevole pratica, purtroppo ancora troppo diffusa, soprattutto nelle campagne ma non solo. Oltre a limitare i movimenti di questi poveri animali andando quindi contro i più elementari dettati etologici (come del resto accade nei circhi con animali) ne acuisce l’aggressività, con conseguenze a volte nefaste”.

“Certo è più comodo e meno dispendioso costringere un cane alla catena anziché recintare l’area dove vive – prosegue Bellini - ed è meno impegnativo considerare il cane un accessorio che funge da campanello d’allarme col suo abbaiare (magari anche per chiedere di essere liberato) anziché considerarlo parte integrante della famiglia. Ad ogni buon conto ,nella bozza del nuovo regolamento per la tutela degli animali, redatto insieme con la collega consigliere avvocato Moreno ed in collaborazione con le associazioni animaliste e di volontariato (Enpa, Lipu, Lega del Gatto e Del Gattino, Guardie Zoofile e Rangers D’Italia che ancora ringraziamo per il prezioso contributo fornito) è stato introdotto il divieto assoluto, aldilà della lunghezza, di costringere i cani alla catena o altro mezzo di costruzione senza documentati motivi di salute o pubblica incolumità per fare in modo di porre fine, almeno nel nostro territorio, a questa odiosa pratica ricordando che Sanremo si vanta di essere città ‘animal friendly’ (scusate l’inglesismo)”.