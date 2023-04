Taggia, aumento imposte e tasse comunali, 'Progettiamo Il Futuro': "La maschera dell'amministrazione è caduta"

“Uovo di Pasqua con brutta sorpresa per i cittadini di Taggia. Aumentano tutte le imposte e tasse comunali”. Ad affermarlo è il Gruppo consiliare ‘Progettiamo Il Futuro’ di Taggia che continua: “Avevamo già denunciato nella campagna elettorale dell'anno scorso, come il bilancio comunale fosse gravemente deficitario. Ora cade la maschera dell'amministrazione che nella proposta di delibera del consiglio Comunale, presentata nell'ultimo Consiglio (QUI), per far fronte ai lavori di somma urgenza della darsena, afferma testualmente: ‘a seguito dell’intervenuta ed urgente necessità di provvedere alle opere di somma urgenza (...).in riferimento alla specifica esigenza in essere considerata l’impossibilità di reperire altre risorse (...), l’amministrazione ha messo in campo misure quali l’aumento dell’addizionale comunale e la rimodulazione in aumento delle aliquote imu per l’anno 2023; tali manovre si sono rese necessarie per salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025 in fase di approvazione (...)’.



Il nostro gruppo si opporrà nella fase di approvazione del bilancio a qualsiasi aumento di tasse ed imposte, proponendo tagli alle inefficienze, agli sprechi ed alle spese, in questo momento non necessarie”.