Camporosso, Gibelli: "Nuova area di sgambamento per cani in via Puccini" (Foto)

A Camporosso è stata aperta oggi una nuova area di sgambamento per cani. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

“Una nuova area di sgambamento per cani viene aperta oggi in via Puccini, vicino al centro pensionati di Camporosso Capo" - fa sapere il primo cittadino - “All’interno del campo, recintato e provvisto di illuminazione, sono state installate alcune panchine, una fontanella e accessori vari”.

“L’area è in parte ombreggiata da due grandi alberi di robinia ai quali sono stati aggiunti tre falsi pepi e un nespolo. Ci auguriamo che il nuovo spazio sia apprezzato da tutti e, in particolare, dai nostri amici a 4 zampe" - sottolinea il sindaco Gibelli - “Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera”.