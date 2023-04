‘Sanremo on’ chiede un ruolo da protagonista: nuova linea di azione approvata dall'assemblea dei soci

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala Hibiscus dell’hotel Royal, l’Assemblea generale di Sanremo On, la rete d’imprese che raccoglie le più importanti aziende cittadine nel campo del turismo: hotel, negozi, ristoranti, spiagge, locali del divertimento, associazioni sportive e servizi vari. Circa 60 le imprese coinvolte con un fatturato complessivo di oltre 100 milioni di euro e più di 500 dipendenti.

Il Cda ha sottolineato le tante iniziative realizzate in sette anni di attività per promuovere la città di Sanremo e ha proposto la nuova linea di azione che è stata approvata all’unanimità dai molti associati che hanno partecipato all’assemblea.

Sanremo On rivendica un ruolo da protagonista per costruire la città del domani e intende collaborare alla formazione della prossima amministrazione comunale che sarà sollecitata ad attuare un programma che condivida anche i punti di vista imprenditoriali illustrati proprio in assemblea.

In sintesi: opere fondamentali sono ritenute il restyling di Portovecchio e il recupero con sviluppo dell’area ex stazione ferroviaria; quindi un sistema parcheggi adeguato; priorità all’arredo urbano, con pulizia e manutenzione ordinaria della città; un cambiamento netto nella raccolta dei rifiuti; due grandi eventi inediti di respiro nazionale ed un nuovo e moderno approccio al tema congressi e manifestazioni; infine ma non ultima una sanità che sia all’altezza di Sanremo.

Nel corso dell’assemblea è poi emersa in maniera forte la necessità di avere un’autostrada che non sia una via crucis, come è oggi, una condizione che ha già fortemente penalizzato il turismo del week end e non solo. Si chiede, quindi, ai sindaci del Ponente e alla Regione di attuare iniziative forti affinché la situazione si normalizzi al più presto. Infine l’Assemblea ha riconfermato all’unanimità, per i prossimi tre anni, il Cda uscente con il presidente Roberto Berio.