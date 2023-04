Sanremo, al via la campagna pubblicitaria sulle reti Rai. Faraldi: “Promozione di enorme valore”

Se il successo del Festival di Sanremo 2023 è stato determinato dalla straordinaria partecipazione di pubblico e dal coinvolgimento della città come mai accaduto prima in quelle proporzioni, gli effetti del “Festival dei record” sul medio-lungo periodo hanno appena iniziato a rivelarsi. Alle porte di un ponte pasquale da tutto esaurito negli alberghi, Sanremo si prepara a vivere una grande campagna promozionale sulle reti Rai.

Frutto di una trattativa serrata alla vigilia dell’ultimo Festival, l’accordo Comune di Sanremo e Rai Pubblicità ha visto impegnato in prima persona il sindaco Alberto Biancheri in un confronto diretto con il presidente Gianpaolo Tagliavia, tra cui intercorrono ottimi rapporti, insieme all’assessore al turismo Giuseppe Faraldi e all’ex assessore Marco Sarlo.

A spiegare la portata della campagna promozionale alle porte e del risultato ottenuto in quella trattativa è l’assessore Faraldi che, nelle ultime settimane, ha coordinato le operazioni con Tavolo del Turismo: “Gli spot partiranno il giorno di Pasqua sulle reti Rai. Ci prepariamo a vivere quella che, dati alla mano, sarà una delle campagne promozionali più importanti di sempre, dal valore di centinaia di migliaia di euro, grazie all’accordo raggiunto dal sindaco in fase di trattativa. Per capirci: lo spot di Sanremo passerà nei blocchi pubblicitari che precedono il TG1 delle 20, il TG1 delle 12, “Che tempo che fa” o lo show di Fiorello, per citarne alcuni. Valore economico enorme, potenziale di ritorno di immagine incalcolabile”.

L’assessore analizza anche come dal rapporto tra Comune e Rai Pubblicità negli ultimi quattro anni stiano mutando i rapporti, in grande crescita ben oltre la convenzione: “E’ sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni il Festival di Sanremo è tornato ad essere un grande evento con ricadute economiche fortissime per la città, e questa deve essere la nostra priorità di interesse per ciò che genera sul tessuto socio-economico. Questo è avvenuto negli ultimi anni grazie all’innovativo rapporto diretto tra Comune e Rai Pubblicità, che sta aprendo una fase nuova dai potenziali di crescita veramente importanti, come abbiamo visto anche nell’ultima grande edizione di quest’anno. Ma anche guardando al mero valore finanziario della trattativa, come si ostina a fare qualcuno che guarda al dito anziché alla luna, è un dato di fatto che Alberto Biancheri non è solo l’unico sindaco con cui il corrispettivo della convenzione non è diminuito negli ultimi vent’anni, ma è anche quello con cui il valore complessivo è tornato a crescere calcolando gli 800 mila euro derivanti dagli accordi stipulati con Rai Pubblicità e Costa Crociere relativamente a incremento location, sponsorizzazione Area Sanremo, campagna pubblicitaria ed eventi collaterali sponsorizzati”.

Nel dettaglio, la programmazione pubblicitaria concordata si articolerà dal 9 al 29 aprile su Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, RaiMovie, RaiPremium, RaiSport e RaiNews per un totale di 289 blocchi pubblicitari dislocati su varie fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali.

Tra i blocchi più impattanti e dal valore più alto, si segnalano quelli dei TG nazionali delle 12, delle 13, delle 20 e delle 20.30, “Affari Tuoi”, “Che tempo che fa”, “Linea Verde” e lo show di Fiorello.