Con Cna Imperia e Studio Aschei un corso da 'Assistente di Sala' per entrare nel mondo del lavoro

Chi ha meno di 35 anni ed è alla ricerca di un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro nel settore della ristorazione, può rivolgersi a Cna.

In collaborazione con Studio Aschei e ‘Il Laboratorio del Gusto’, evidenzia l’associazione di categoria, offre un corso gratuito di 300 ore per diventare ‘Assistente di Sala’, comprensivo di stage aziendali, lezioni online e in presenza. Il corso è un'opportunità unica per acquisire le competenze e le conoscenze necessarie per lavorare nel settore della ristorazione come ‘Assistente di Sala’, un ruolo essenziale per garantire un'esperienza di alta qualità ai clienti.

Il corso è stato progettato per offrire una formazione completa e di alta qualità, grazie a una combinazione di lezioni teoriche e pratiche e stage presso importanti aziende del settore. Durante il corso, si imparerà tutto ciò che c'è da sapere sulla preparazione e la presentazione dei piatti, l'assistenza ai clienti e la gestione del servizio in sala. Inoltre, il corso fornirà una certificazione professionale riconosciuta, che aiuterà i partecipanti ad aumentare le tue possibilità di trovare un lavoro nel settore della ristorazione.

CNA Imperia è sempre vicino alle imprese e sa che è un momento molto importante per le aziende turistiche e trovare personale qualificato è sempre più difficile. Con questo corso di qualità Studio Aschei che sempre collabora con l’associazione prova a preparare giovani capaci per poterle subito impiegare nelle aziende che lo desiderano.

Chi è interessato a partecipare al corso, può contattare Cna per avere maggiori informazioni: “Questa è un'opportunità unica – termina Cna - per acquisire competenze altamente richieste nel mondo del lavoro e per entrare nel settore della ristorazione con il piede giusto. Sul sito www.studioaschei.it, nella sezione disoccupati, tutte le informazioni necessarie.