Vallecrosia, lavori di manutenzione stradale in località Gurabba: i ringraziamenti degli abitanti

Si sono conclusi i lavori di manutenzione stradale in località Gurabba a Vallecrosia. Gli abitanti del quartiere desiderano ringraziare pubblicamente l'Amministrazione comunale e, in particolar modo il sindaco Armando Biasi, per il recente intervento.

“Desideriamo ringraziare il sindaco Biasi e la sua Amministrazione per i recenti lavori di manutenzione stradale” - dicono soddisfatti gli abitanti della località Gurabba - “Sono intervenuti dopo la segnalazione e perciò vogliamo ringraziare per il lavoro che è stato fatto in località Gurabba".