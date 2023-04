Uova di Pasqua a Badalucco: un giorno da pasticceri per i bimbi della scuola dell’infanzia

Come si fanno le uova di Pasqua artigianali? Oggi i bambini della scuola dell’infanzia di Badalucco l’hanno scoperto in una lezione speciale al Bar Pasticceria Pradio nel paese della valle Argentina. I bimbi si sono trasformati in pasticcieri e hanno imparato a creare e a decorare le uova di Pasqua. Per l'occasione hanno regalato al titolare un cartellone realizzato da loro, con un messaggio di auguri, “Buona Pasqua di pace".