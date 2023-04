Sanremo al Salone Turistico ID- Weekend di Nizza con l’Assessore Tonegutti e il Consigliere Robaldo

Anche il Comune di Sanremo ha partecipato al Salone Turistico ID-Weekend sul porto di Nizza, un appuntamento che si inserisce all’interno di “10 comuni”, il progetto di promozione turistica della Camera di Commercio Italiana di Nizza e Costa Azzurra finalizzato a promuovere la propria destinazione in Francia.

Presenti l’assessore Sara Tonegutti e il consigliere comunale Mario Robaldo, accolti da Sua Eccellenza l’ambasciatore Giulio Alaimo e dal sindaco di Monaco Georges Marsan.

“E’ stata una bella occasione di confronto – dichiarano l’assessore Tonegutti e il consigliere Robaldo – per promuovere Sanremo quale destinazione turistica ideale per la sua offerta di qualità e ricchezza. Si pensi alla grande varietà del territorio che consente alla città di proporsi, ad esempio, come perfetta destinazione per una vacanza sportiva, comprese le discipline outdoor, ma anche come sito dove è possibile scoprire ricchezze ambientali, storiche, culturali. Ed è importante promuovere tutto questo in territorio francese, nel solco degli importanti legami che uniscono Sanremo a Nizza e alla Costa Azzurra”.