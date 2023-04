Prosegue il viaggio di 'Imperia Rinasce' nei quartieri: dopo quello di Oneglia visita a Caramagna (Foto)

Prosegue il viaggio di ‘Imperia rinasce’ nei quartieri imperiesi per individuare le problematiche e i disservizi che stanno più a cuore ai cittadini.

Dopo Oneglia la lista che sostiene Ivan Bracco ha visitato Caramagna sostando, in occasione della domenica delle palme, presso la Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo. “I cittadini – scrivono da IR - hanno segnalato la trascuratezza della stradina che porta alla chiesa, dove è difficile districarsi tra le erbacce, gli escrementi di animali e le piccole voragini che costellano il manto stradale. In località Ramone, invece, i lavori per riparare al cedimento di una parte della carreggiata sono stati realizzati in ritardo e in modo parziale: tanto che il rifornimento idrico di un gruppo di case è affidato a un semplice tubo di gomma lasciato a vista. Il ponte che collegava le due sponde del torrente, demolito anni fa, non è mai stato ripristinato così che i pedoni sono costretti a compiere un lungo giro per passare da una parte all’altra. Carente e a tratti del tutto assente anche l’illuminazione pubblica”.

“Le strade interne di parte del quartiere – va avanti Imperia Rinasce – (quelle che non si vedono per intendersi) sono disastrate a causa della mancata manutenzione, esattamente come quelle interpoderali che conducono agli uliveti. Questo è un problema che accomuna tutti gli ex Comuni che compongono le frazioni di Imperia, nei confronti dei quali l’attuale amministrazione non ha mai dimostrato l’attenzione e la sensibilità dovute. Una viabilità più curata renderebbe più agevole la coltivazione dei poderi e permetterebbe di sviluppare queste zone anche turisticamente, visto che ci sono degli ulivi secolari straordinari. Le manutenzioni, però, devono essere realizzate prestando la dovuta attenzione all’ambiente e nel solco della tradizione: è necessario recuperare le antiche tecniche contadine, quelle ‘strade bianche’ che, senza asfalto e cemento, consentivano il corretto drenaggio delle acque evitando situazioni di pericolo”.

“Le frazioni – termina IR - devono fare parte integrante della città e questo non è possibile se i collegamenti pubblici funzionano male: cosa che accade soprattutto nelle ore di punta quando, per cause legate alla società che gestisce il servizio, saltano le corse e le frazioni, come Moltedo o Montegrazie, rimangono di fatto isolate. Nei giorni festivi va anche peggio perché i collegamenti con il centro mancano del tutto”.