Bordighera: adottato il Regolamento Comunale per la Tutela del Patrimonio Arboreo

La Città di Bordighera, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 marzo 2023, ha adottato il Regolamento Comunale per la Tutela del Patrimonio Arboreo, contenente le norme finalizzate alla salvaguardia del verde. Il Regolamento, immediatamente esecutivo, disciplina gli interventi agronomici che è possibile realizzare sugli alberi, le palme, gli arbusti e le aree verdi, sia pubbliche sia private, presenti sul territorio cittadino ed individua puntualmente tutte le operazioni colturali che devono essere sottoposte a specifica autorizzazione comunale, dando le opportune indicazioni sulle relative procedure da seguire per poter effettuare interventi manutentivi di una certa entità.



Il Regolamento Comunale per la Tutela del Patrimonio Arboreo della Città di Bordighera, con gli allegati relativi ai modelli da utilizzare per la presentazione delle istanze autorizzative, è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo https://trasparenza.bordighera.it/wp-content/uploads/2017/05/Regolamento-patrimonio-arboreo.pdf