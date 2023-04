Sanremo: venerdì 14 aprile la presentazione del libro “No grazie! Do solo un’occhiata” di Vincenzo Basile

Il 14 aprile presso la sala conferenze della Confartigianato Imperia in corso Nazario Sauro, 36 Sanremo, si terrà la presentazione del libro “No grazie! Do solo un’occhiata”, di cui il sottotitolo recita “la vendita in negozio”, edito da Antea Edizioni di Angelo Giudici.

L’autore Vincenzo Basile, con questo breve ma efficace manuale, vuole portare i suoi lettori e i suoi colleghi a condividere e confrontarsi con la sua esperienza lavorativa nel mondo dell’abbigliamento… e non solo, l’autore, oltre alle 11 regole auree della vendita in negozio, racconterà diversi aneddoti in cui potersi perfettamente riconoscere, andando ad approfondire tutti quegli aspetti che prescindono dal prodotto stesso.

L’arte della vendita lo appassiona fin da giovane, frequentando corsi di specializzazione tecnici, tenendo conto come questi ultimi possano influire e gestire la sfera emotiva, psicologica e spirituale dell’uomo/venditore.

Oggi Vincenzo Basile, imprenditore 35enne nel settore della moda, ritiene che i due pilastri fondamentali per il successo sono la passione e la formazione.

Presto lo vedremo impegnato in nuovi progetti green nel campo del tessile e del coaching.