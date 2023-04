Sanremo: teatro per beneficienza oggi pomeriggio e stasera al Teatro dell'Opera del Casinò

Teatro e beneficenza questo pomeriggio e stasera al Casinò di Sanremo. Alle 16 e alle 21 sarà messo in scena ‘L'importante è volersi bene’, commedia comica in due atti di Pierre de Marivaux per la regìa di Stefano Micheletti. Un'iniziativa di Viviteatro con il patrocinio de ‘La Caramella buona - Contro gli abusi sui minori’.

La commedia si basa sull'intreccio e scambio di ruoli tra alcuni personaggi. Silvia, figlia di don Firmino, veste i panni della sua cameriera Lisetta per accertarsi, di nascosto, dei comportamenti suo futuro sposo Dorando. Ma anche Dorando è ricorso allo stesso espediente per controllare i comportamenti di Silvia. Sarà un susseguirsi di colpi di scena e non mancherà un lieto fine. Anzi: un doppio lieto fine.

La messa in scena è della compagnia Teatro Viaggiante di Castelleone (Cremona), formata da attori professionisti diplomati presso le note accademie d'arte drammatica e fondata nel 2003 da Stefano Micheletti, già impegnato nella storica compagnia I Guitti del padre Adolfo. Il capocomico, appunto Stefano, ha all'attivo oltre 4 mila spettacoli. Per informazioni e prenotazioni 0198891907.

"La Caramella buona" opera dal 1997 e lotta contro gli abusi sui minori e la pedofilia. Presidente onorario è l'avvocato Nimo Marazzita e vicepresidente e direttore scientifico la criminologa Roberta Bruzzone.