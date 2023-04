San Bartolomeo al Mare: lungo weekend di Pasqua in riva al mare, con spettacoli di intrattenimento, laboratori e musica

A San Bartolomeo sarà un lungo weekend Pasqua in riva al mare. Da venerdì a lunedì prossimi, quattro giorni dedicati al divertimento, organizzati in collaborazione con Centro Sociale Incontro e Orion Eventi.

Il Lungomare delle Nazioni sarà animato con spettacoli di intrattenimento, laboratori e musica, che faranno da cornice a Lungomare in Fiera, mercatino di artigianato e spuntini serviti in formato ‘street food’. Il mercatino proporrà gessetti profumati, bigiotteria, disegni in velluto, minerali, candele profumate, quadretti, incisioni, saponi, borselli artigianali ma anche salumi e formaggi piemontesi, biscotti artigianali, olive e tarallucci, olio e liquirizia. Gli stand gastronomici proporranno hamburger gourmet, gnocco fritto, arrosticini e prodotti siciliani.

Giovedì e venerdì, dalle 15 alle 18, la cooperativa Diana si prenderà cura dei più piccoli con giochi e attività divertenti in piazza Torre Santa Maria. Il giorno di Pasqua, a partire dalle 14, gli animatori di FEM Spettacoli intratterranno grandi e piccini con lo spettacolo di Lello Clown in piazza Torre Santa Maria e con i trampolieri sulla passeggiata mare.

Il pomeriggio di Pasquetta sarà dedicato al ballo country, con l’insegnante Giusiana della scuola di danza ‘Country Style & Smile’ (sedi a Imperia e ad Albenga). La presenza in piazza Torre Santa Maria dello showman Paolo Bianco permetterà ai ballerini di eseguire coinvolgenti coreografie scatenandosi sui brani più ascoltati del momento e sui grandi classici della musica, a partire dalle 15. Bianco, noto anche come ‘Mister Karaoke’, animerà il lungomare anche nei pomeriggi di venerdì, sabato e lunedì prossimi, dalle 14 alle 17.