Bimbo picchiato a Ventimiglia, incidente probatorio: secretato l'interrogatorio del piccolo (video)

Si è concluso, dopo oltre 3 ore, con qualche pausa, l'incidente probatorio, in audizione protetta, di R. il bimbo di 6 anni picchiato a Ventimiglia a dicembre e dimesso dal Gaslini da qualche settimana dove era stato ricoverato per le ferite riportate.

Uscendo dal tribunale, l'avvocato del padre, Maria Gioffrè, ha spiegato che l'interrogatorio "è stato secretato" ma che il piccolo è apparso "sereno".

"Il bambino è stato sentito nelle forme del audizione protetta dal consulente della procura, in una saletta appositamente dedicata a sentire minori vittime di situazioni delicate. È un bambino tranquillo, è stato messo a suo agio. È e un bambino che è arrivato in tribunale per fortuna sulle sue gambe, muovendo il braccio gioioso e giocoso", ha detto Gioffrè .

Le dichiarazioni rese dal bimbo sono state, dunque, ovviamente secretate e non trapela nulla di quanto possa aver detto il piccolo che è arrivato in tribunale accompagnato dalla madre e dal padre.

Per il caso di R, sono indagati la nonna paterna e il compagno di quest’ultima.